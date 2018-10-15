لأول مرة.. أبل تطرح حافظات آيفون بالألوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لم يسبق لشركة أبل الرائدة أن أطلقت سلسلة حافظات شفافة خاصة بهواتفها، رغم أنها وعدت بذلك في أكثر من مناسبة، ومؤخرا قررت الشركة أن تفاجئ عشاقها بحافظات ملونة بجودة عالية خاصة بالهواتف الجديدة..



في التفاصيل، بدأت شركة أبل الأمريكية بيع هواتف iPhone XS و iPhone XS Max منذ حوالي شهر، لكن النسخة الأرخص من هواتف آيفون الجديدة iPhone XR ستصل إلى الأسواق في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وستتوفر هواتف آيفون XR التي تبدأ من سعر 750 دولارا، بألوان مختلفة هي الأحمر والبرتقالي والأبيض والأسود والأزرق والأصفر، ومن الطبيعي مع هذا التنوع في الألوان، فإن مستخدم آيفون الجديد لكن يرغب في إخفاء تلك الألوان البراقة تحت حافظة جلدية أو أخرى من السيليكون، ويبدو أن أبل توقعت ذلك فطرحت لأول مرة في تاريخها حافظة آيفون شفافة خاصة بهواتف iPhone XR.

وكشف أمر حافظات آيفون الجديدة، من خلال بيان صحفي للشركة الأمريكية في كندا، ويشير إلى أن سعر الحافظة الشفافة الخاصة بآيفون XR سيكون 42 دولارا..

وجرت عادة أبل منذ الكشف عن هواتف آيفون في 2007 أن تطرح حافظات من الجلد أو من السيليكون، وهي المرة الأولى التي توفر بها حافظة شفافة، رغم أن هذا النوع من الحافظات كان متاحا من شركات أخرى، وكانت أبل كشفت في سبتمبر/ أيلول عن iPhone XS وiPhone XS Max وهما يعتمدان على شاشة بتقنية OLED وعلى كاميرا مزدوجة، كما أعلنت أيضا عن iPhone XR الأقل سعرا، والذي يعتمد على شاشة بتقنية LCD وعلى كاميرا وحيدة، ويتوفر بخيارات أكبر من حيث الألوان..

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