ترقب قبل إطلاق أجهزة آيفون في الإمارات

أخبار الآن | ابوظبي - الامارات - (وكالات)

بعد اصدرات شركة ابل الاخيرة .. يتطلع المستهلكون في الامارات العربية المتحدة الى تجربة أفضل من أجهزة iPhones الجديدة.



تعد الإمارات واحدة من أهم الأسواق للهواتف الذكية حيث تصل نسبة انتشارها إلى 99٪ ... وسيتمكن المستهلكون من طلب iPhone XS و iPhone XS Max اعتباراً من 14 سبتمبر، وسيتوفر الهاتفان اعتباراً من 21 سبتمبر.

يستطيع المستهلكون شراء جهاز iPhone XS و XS Max الجديد ابتداءً من 14 سبتمبر ، بينما تبدأ الطلبات المسبقة لجهاز iPhone XR في 19 أكتوبر..فهي تأتي باللون الذهبي والفضي والفضي الرمادي ويمكنك وضعها في حوض مملوء دون خوف.

كما يمتلك جهاز "آي إكس" الأحدث من "آبل" شاشة بحجم 14.7 سنتيمترًا تصل إلى 16.5 سم مع XS Max يحتوي كلاهما أيضًا على تقنية معرف الوجه لزيادة الأمان.

هناك صيغة جديدة لشاشته الزجاجية ، وهي الأكثر تطوراً على الإطلاق للهاتف الذكي ، مع صمامات عضوية ثنائية الإضاءة لعرض أكثر حدة.

الرئيس التنفيذي تيم كوك قال : "لقد غيّر iPhone X التاريخ بنسبة 98 في المائة من رضا العملاء". "الآن نحن نأخذه إلى المستوى التالي مع iPhone XS. إنه أكثر أجهزة iPhone تطوراً على الإطلاق.

كما طرحت شركة آبل نسخة منخفضة الثمن من الهاتف ، وهي Xr ، بألوان غير تقليدية.

تمت إعادة تصميم Apple Watch Series 4 لمساعدة المستخدمين على البقاء على اتصال وإدارة صحتهم بطرق جديدة.

مع الاحتفاظ بالتصميم الأصلي ، فإن شاشة Apple Watch من الجيل الرابع أكبر بنسبة 30 في المائة وتتكامل بسلاسة في حالة أصغر وأرق ، بينما توفر الواجهة الجديدة المزيد من المعلومات بتفاصيل أكثر ثراءً.

يأتي مع مستشعر معدل ضربات القلب الكهربائي الذي يمكنه أخذ تخطيط القلب (ECG) باستخدام تطبيق ECG الجديد.

وقال جيف ويليامز ، رئيس العمليات في شركة أبل: "لقد شعرنا بسعادة غامرة من أن شركة آبل ووتش أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الناس".

قالت روبرتا كوزا ، مديرة الأبحاث في فريق التقنيات الشخصية لشركة Gartner "إن منطقة الشرق الأوسط هي واحدة من الأسواق الهامة لمصنعي الهواتف الذكية ، وستتطلع أبل بالتأكيد لتقديم أفضل تجربة من خلال أجهزة iPhones الجديدة"

"من الواضح أن شركة أبل لا تكتفي بزيادة حصتها في السوق ولكنها ستحاول بالتأكيد كسب القلوب من خلال أحدث التقنيات والميزات الغامرة.

"من الناحية النظرية ، لا يمكننا أن نتوقع تحقيق اختراق حقيقي ، ولكن الأمر كله يعتمد على كيفية تفاعله مع المستهلكين في هذه المنطقة."

قالت ماندي سينغ ، خبيرة الرسوم المتحركة المستقلّة ، التي تستخدم هواتف iPhone لأكثر من ست سنوات ، إنها ستحتاج إلى قفزة جذابة في تجربة المستخدم لشراء أحد الأجهزة الجديدة.

كما قدمت أبل ذاكرة 512 جيجابايت في هاتفها الجديد iPhone. وكانت سامسونج قد قدمت نفس الذاكرة في أحدث إصدار من Galaxy Note 9 ، والذي تم إطلاقه الشهر الماضي.



وقال عباس علي ، مدير تحرير TechRadar Middle East: " تعد الإمارات واحدة من أهم الأسواق للهواتف الذكية".

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