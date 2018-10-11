سامسونغ تطلق أول هاتف بأربع كاميرات خلفية

أخبار الآن | لندن- بريطانيا (وكالات)



أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة، اليوم، عن إطلاقها هاتف Galaxy A9 الجديد والذي تم تصميمه للعملاء الذين يتميزون بحب الاستكشاف والمغامرات والتقاط اللحظات الجميلة ومشاركتها مباشرة.

ويأتي جهاز Galaxy A9 الاستثانئي بأربع كاميرات خلفية وهو الأول من نوعه في العالم إضافة إلى العديد من الميزات والخصائص الفريدة المصممة لتعزيز تجربة المستخدمين.

تم تصميم هاتف Galaxy A9 من سامسونغ للمستخدمين الذين يتمتعون بروح المغامرة. فسواء أراد المستخدم التقاط صورشخصية تتسم بالجرأة أو صورة بانورامية مثالية، فإن هاتف Galaxy A9 هو الخيار المثالي لالتقاط صور المغامرات الشيقة ومشاركتها مع الأخرين.

وبمناسبة إطلاق الهاتف الجديد قال دي جي كوه، الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المتحركة في سامسونج للإلكترونيات: "بصفتنا شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال الهواتف الذكية فإننا نعي جيداً مسألة أن يكون هذا الابتكار ذو فائدة ومعنى خاصة أننا نعيش عالماً سريعاً في أحداثه يسيطر عليه التواصل البصري. واستناداً إلى نهج سامسونج الذي يركز على الابتكار وتطوير كاميرات الهواتف الذكية، يسعدنا تقديم هاتف Galaxy A9 ذو الكاميرات الأربع الأول من نوعه في العالم لمنح عملائنا فرصة تجربة أحدث الابتكارات وعيش المغامرات".

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهواتف الذكية تلعب دوراً أكبر في حياة الجميع وتتعدى كونها مجرد أداة للاستخدام، تم تصميم هاتف Galaxy A9 الجديد بأحدث الابتكارات المتعلقة بالكاميرا لتعزيز تجربة المستخدمين ومنحهم فرصة التقاط الصور الفريدة وتسجيل اللحظات التي لاتنسى ومشاركتها مباشرة مع الأخرين.

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