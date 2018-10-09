غوغل تطرح أجهزتها الجديدة اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبدأ اليوم طرح شركة غوغل لهاتفيها الذكيين والأحدث في سلسلة هواتف غوغل بيكسل 3 و غوغل بيكسل 3 XL بعد أن يتم الإعلان عنه رسمياً في حدث كبير للشركة في مدينة نيويورك الأميركية.



وذكرت تقارير بأنه تم بالفعل طرح هاتف "غوغل بيكسل 3 إكس إل" في بعض الأسواق، حيث شوهد في نوافذ العرض في هونغ كونغ. ومن المتوقع أن تطرح غوغل أيضا جهازا لوحيا يحمل اسم Slate يعتمد على نظام أندرويد هو الأول من نوعه.

وحسب المواصفات المتوفرة إلى الآن، يتميز "غوغل بيكسل 3" بشاشته قياس 6.3 بوصة وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت، وخاصية الشحن اللاسلكي.

أما دقة الشاشة فتبلغ 2960 في 1440 بيكسل، كما أنه سيأتي محملا بنظام التشغيل أندرويد 9 المعروف باسم "أندرويد باي" أو "فطيرة أندرويد".

يشار إلى أن خاصية الشحن اللاسلكي أصبحت توجها عالميا في هذه الصناعة، بحسب خبراء في المجال، كما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقال الخبير دان بلادن، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة اللاسلكية "تشارجيفاي" إن غوغل كانت من الشركات الأولى التي تبنت تقنية الشحن اللاسلكي في جهاز "نيكسس"، لكن دمج هذه التكنولوجيا في منتجاتها الأساسية يعد أمرا جيدا للغاية، ويبين مدى التزامها بعالم لاسلكي".

وتترقب شركات مثل سامسونغ وأبل وهواوي إطلاق غوغل للهواتف الجديدة لمعرفة مدى قدرة هذه الأجهزة الجديدة على منافسة أجهزتها التي سبقتها إلى الأسواق.

ويمكن مشاهدة المؤتمر الصحفي لغوغل عبر القناة الرسمية للشركة ابتداء من عند الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.

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