3 ميزات ثورية لخرائط "غوغل".. ستجعلك مدمنا على التطبيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحتوى خرائط غوغل على العديد من المميزات خاصة مع التعديلات الكثيرة التى أدخلتها الشركة مؤخرا، ومع تزايد عدد الميزات زادت الحاجة إلى التطبيق وأصبح الاعتماد عليه كليا، في هذا الصدد، تستعد شركة "غوغل" لإطلاق مزايا جديدة في تطبيق نظام تحديد المواقع "جي بي إس"، لكن الخاصية المرتقبة ستكون حكرا على العشرات فقط من مدن العالم أما المناطق الأخرى فربما يأتي عليها الدور في وقت لاحق، فإن المزايا الجديدة لتطبيق "جي بي إس" تتيح معرفة حال الطريق على نحو أكثر دقة قبل الانطلاق وأثناء القيادة فضلا عن تلقي إشعارات فورية بشأن ما يحصل فيه من ازدحام أو حوادث لأجل مساعدة السائق على سلك طرق بديلة، بحسب موقع "ذا فيرج"..

وإذا كنت ممن يشغلون الموسيقى من الهاتف داخل السيارة لكنك تصاب بالحيرة في بعض الأحيان لأن الذهاب إلى قسم "الموسيقى" يجعلك تفقد الاتصال بـ "جي بي إس"، أضحى بوسع المستخدمين أن يشغلوا أغانيهم المفضلة من داخل التطبيق.

أما إذا أردت التنقل على متن الحافلة أو القطار فيخبرك هذا التطبيق بموعد وصولها على نحو دقيق، والأكثر من ذلك أنه ينبهك إلى درجة الازدحام في مركبات النقل العمومي حتى لا تركب وتنتظر وسيلة النقل الموالية.وسواء تعلق الأمر بنظام التشغيل أندرويد أو iOS فإن هذه الخدمة ستكون متاحة بدءًا من هذا الأسبوع وربما تكون ثمة فروق بسيطة بين النظامين في الاستفادة من الخاصية الجديدة..

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