ميزة مذهلة من "أندرويد".. لحل مشكلة تعدد تطبيقات المراسلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



منذ فترة يسيرة صنف نظام التشغيل "أندرويد" واحداً من أشهر أنظمة التشغيل في العالم، مقارنة بنظام تشغيل iOS من أبل، وويندوز فون من مايكروسوفت، حيث يوفر نظام أندرويد للمستخدمين الكثير من المميزات والخدمات المتنوعة..

في موضوع ذي صلة، قدمت شركة "غوغل" ميزة مذهلة جديدة لجميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، وهي ميزة رسائل مُعاينة التطبيق، وتُعتبر ميزة رسائل مُعاينة التطبيق App Preview Messages محاولة من شركة غوغل لحل مشكلة تعدد تطبيقات المراسلة الفورية، حيث يوجد الكثير من تطبيقات المراسلة الفورية التي تظهر كل يوم.



وبينما يقوم بعض مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" بتثبيت نوع واحد من تطبيقات المراسلة الفورية، يقوم آخرون بتثبيت تطبيقات مراسلة مختلفة، ولتسهيل إرسال الرسائل إلى بعض الأشخاص بغض النظر عن تطبيق المراسلة الذي يستخدمونه، قدمت غوغل ميزة رسالة معاينة التطبيق..

يمكن لأي شخص يستخدم جهازا يعمل بنظام التشغيل أندرويد إرسال رسالة فورية باستخدام أي تطبيق مراسلة فورية إلى جهات اتصاله حتى إذا لم يستخدم نفس تطبيق المراسلة هذا، حيث سيتلقى المُستلم الرسالة كإشعار من خدمات "غوغل بلاي"، وبذلك يمكنك اختيار تلقي الرسائل المرسلة إليك من تطبيقات مراسلة ليست مثبتة على جهازك، ويمكنك تلقي هذه الرسائل على شكل إشعارات كما يمكنك الرد من خلال تلك الِإشعارات.

كيفية تفعيل الميزة

• انتقل إلى الإعدادات Settings على جهازك.

• اضغط على خيار غوغل Google.

• اضغط على خيار رسائل معاينة التطبيق App preview messages.

• اضغط على خيار تشغيل رسائل معاينة التطبيق.

• أدخل رقم هاتفك، ثم اضغط على Verify.

• ستصلك رسالة نصية تحتوي على رقم PIN.

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