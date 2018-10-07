تصميم جديد لمساعد غوغل لمستخدمي الأندرويد و الـ iOS

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعادت شركة غوغل تصميم مساعد غوغل على الهواتف المحمولة، حيث أضافت مظهرًا جديدًا يقوم بتسهيل عملية استرداد المعلومات وتنفيذ الإجراءات عن طريق اللمس او الصوت. يتضمن هذا التصميم عناصر مرئية أكبر، مما يسهل إمكانية الحصول على البيانات بشكل أسرع. هناك أيضًا أدوات تحكم جديدة وشرائط تمرير متحركة لتعديل عناصر المنزل الذكي بسرعة مثل الأضواء المتصلة.

وسيحصل المستخدمون على واجهة نظيفة مع عناصر مرئية بارزة، مثل مقاطع الفيديو ومعلومات الطقس وبطاقات المعلومات للأماكن والوصول المباشر إلى التطبيقات وخيارات المشاركة والمزيد. كما يمكن لمالكي الأجهزة المنزلية الذكية ضبط أجهزتهم بسهولة من مساعد غوغل باستخدام ازرار التحكم لضبط الأضواء، أو شرائط التمرير للتحكم في مستوى صوت السماعة الذكية.

كما أضافت غوغل ان مساعدها يتضمن واجهة رسائل تفاعلية على الهواتف المحمولة، مما يجعل من السهل تعديل الرسائل بسرعة. وبافتراض أن أحدي المستخدمين يستخدم هاتف أندرويد، فإن تصميم مساعد غوغل الجديد سيوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى النظرة العامة اليومية للمستخدم بشكل أسهل، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال فتح المساعد، ثم التمرير سريعًا على الشاشة. وتعمل هذه ميزة استنادًا إلى تفاعلات المستخدم الأخيرة مع مساعد جوجل.

يتوفر مساعد غوغل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد أو iOS، وسيتعين على مستخدمي iOS فتح تطبيق المساعد، في حين يمكن لمستخدمي أندرويد الوصول إلى المساعد عن طريق الضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية.

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