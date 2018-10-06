لعشاق ألعاب الفيديو إليكم "Sila" أسرع "راوتر" صنع حتى الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت من مستخدمي مواقع التواصل أو متصفحا إعتياديا لمحرك البحث "غوغل" فإنك قد لا تنتبه كثيرا الى ضعف وسرعة جهاز بث الإنترنت في منزلك، أما مدمني ألعاب الفيديو، فالأمر بالنسبة لهم سيكون في أعلى لائحة الأولويات.

وقد استعرضت شركة "Razer" المعروفة بمنتجاتها الإلكترونية المميزة، جهاز "راوتر" جديدا قد يصبح الأفضل لعشاق ألعاب الفيديو. ويتميز راوتر "Sila" الجديد بسرعة كبيرة لتحميل واستقبال البيانات في شبكات الإنترنت اللاسلكية، تصل إلى 5 غيغابايت/ثانية.

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وبفضل تقنياته وبرمجياته المتطورة كتقنية "QoS"، يمكن لهذا الراوتر التحكم بسرعة الإشارة الصادرة عنه نحو الحواسب أو منصات ألعاب الفيديو المتصلة بشبكة الـ WIFI، لتتناسب مع سرعة عمل الجهاز، وبالتالي سيحصل المستخدم على سرعة إنترنت مثالية لجهازه.

كما يمكن لهذا الجهاز التعامل مع مختلف منصات الألعاب الإلكترونية، والأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز وأندرويد وIOS، أما سعره فسيبلغ 250 دولارا فقط.

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