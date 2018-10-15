الكشف عن مواصفات وأسعار هاتف هواوي الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف موقع إلكتروني متخصص في الأخبار التقنية عن مواصفات هاتف هواوي "Mate 20"، الذي ستطلقه الشركة خلال الأيام القادمة.

وبحسب ما نشر الموقع، الأحد، فسيأتي الجهاز الجديد مع معالج "Kirin 980"، وهو الأكثر كفاءة بالعالم، لكونه يدعم الجيل الخامس من تقنية الاتصالات.

وسيحمل الهاتف ذاكرة بسعة 6 غيغا بايت ومعها مساحة تخزين داخلية 128 غيغا بايت، والتي يمكن زيادتها بإضافة بطاقات ذاكرة خارجية تصل إلى 256 غيغا بايت.

وسيأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.39 بوصة بدقة 1440×3120 بكسل من نوع OLED التي تنتجها هواوي، والتي تدعم بصمة الأصبع المدمجة مع الشاشة.

كما ستكون الكاميرا ثلاثية وبدقة 40 ميغا بكسل، و8 ميغا بكسل لكل عدسة، في حين ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغا بكسل وستدعم تقنية فتح القفل من خلال التعرف على الوجه.

وسيعمل مع الهاتف بطارية ضخمة بقدرة 4,200 ملي أمبير/ ساعة، كما يحتوي على منفذ USB-C الذي سيدعم الشحن السريع، كما أن الهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي، وسيعمل الهاتف مع نظام تشغيل أندرويد باي 9.0، وسيصل سعره إلى حدود 1000 دولار أمريكي.



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