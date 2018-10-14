تشغيل تجريبي لأول "تاكسي" ذاتي القيادة في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2018، تشمل إطلاق التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وتدشين برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة "نول بلس"، ومبادرة تصنيع قطع غيار مترو دبي بتقنية ثلاثية الأبعاد، ونظام المحادثة الآلي المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وروبوت لتنظيف ارضيات محطات مترو دبي، وحزمة متنوعة من المبادرات الذكية.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال الطاير: "يأتي إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور، عبر الهاتف المحمول، على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع والعام، كما تأتي ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتحقيق السعادة للسكان".

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