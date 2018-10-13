إختراع غريب.. أصبع آلي يحول هاتفك إلى "روبوت"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



تتعدد الاختراعات وتختلف خاصة تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا والهواتف الذكية، وينجذب البعض إلى شراء اكسسوارات مخصصة للهواتف تعطي الشخص هوية خاصة، لكن بعض هذه الإكسسوارات غريبة جدا..



في ذات السياق، طور فريق بجامعة "باريس- ساكلاي" الفرنسية إكسسوار غريب للهواتف الذكية اسمه MobiLimb، وهو عبارة عن أصبع آلي يتصل بالهاتف عبر منفذ USB كما نرى مع هاتف نكسس 5 بالفيديو، وبواسطة عدد من المستشعرات والمحركات يمكنه أن ينقل الهاتف من مكان لآخر على الطاولة، إعلام المستخدم بالإشعارات عن طريق الاهتزازات، يعمل كوسيلة إدخال جديدة، التعبير عن ما يحدث بلمس يد المستخدم، وفق موقع "DW".







وجاء الهدف من تطوير الجهاز تعويض قيود الأجهزة المحمولة بسبب ثباتها، ورغم استبعاد تصورنا أهمية الجهاز لكنه قد يفتح أبواب لوسائل إدخال جديدة في ظل اكتفاء الشركات بتطوير وحدات تحكم تستخدم للألعاب فقط، كما قد يتطور أيضا ليلتف حول معصم المستخدم عند الاستخدام ليحد من حوادث انكسار الشاشات، والأكثر من ذلك قد يكون مفيدا بشكل أو بآخر للذين يعانون من إعاقات جسدية..



مصدر الصورة موقع (t-vioce)

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