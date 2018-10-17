"أبل" تكشف عن براءة اختراع لهاتف بميزة "غير مسبوقة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربي المتحدة ( وكالات )

حصلت شركة "أبل" المصنعة لأجهزة "آيفون"، على براءة اختراع ثانية لهاتف قابل للطي، في حين أكدت شركة "سامسونغ"، في وقت سابق، أنها ستطرح جهازا بهذه الصفة عما قريب.

براءة الاختراع التي ابتكرتها الشركة الرائدة في التقنية، تتحدث عن جهاز يضم جزءا مرنا بخلاف الهواتف المتوفرة في الأسواق حاليا، فالهاتف سيكون قابلا للفتح والإغلاق مثل صفحات الكتب.

وتسعى "أبل" إلى جلب مزايا ثورية في أجهزتها المستقبلية، لاسيما أن هواتف آيفون التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، تعرضت لانتقادات بسبب خصائصها "المتواضعة العادية" التي لم تحدث أي مفاجأة في الوسط التقني.

فضلا عن ذلك، فقد بات حجم الشاشة واحدا من المعايير المهمة في المفاضلة بين الهواتف الذكية، هذا إلى جانب حذف الحواف المحيطة بواجهة الجهاز.

في غضون ذلك، يرجح خبراء التقنية أن تعلن سامسونغ عن جهازها القابل للطي خلال مؤتمر للشركة في نوفمبر المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، قال المدير التنفيذي لشركة "هواوي"، ريتشارد يو، في مقابلة مع صحيفة "ذا بيلد" الألمانية، إن الهاتف القابل للطي الخاص بالشركة الصينية، سيكون جاهزا على الأرجح في غضون سنة واحدة.

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