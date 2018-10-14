براءة اختراع لآبل على ابتكار يحمي شاشات الهواتف من التحطم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

حصلت شركة آبل الأمريكية على براءة اختراع "أداة مغناطيسية ديناميكية" يمكن أن تحمي هواتف آيفون وأجهزة الآيباد من التحطم عند سقوطها.



ويذكر أن شركة آبل قد قدمت براءة الاختراع في آذار العام 2015، ولكن أُعلن عنها في 9 تشرين الأول الجاري.



وتتميّز الأداة المتطورة، التي ستستخدم كغطاء للأجهزة، بتقنية عالية، وتستخدم الكهرومغناطيسية لتوصيل الأجهزة والملحقات ببعضها.



وتعتقد شركة آبل أن المغناطيس الكهربائي سيكون مفيداً بشكل خاص لمنع تحطم الأجهزة عند الارتطام بالأرض.



واللافت أنه سيتم تشغيل المغناطيس الكهربائي بواسطة مستشعر المجال المغناطيسي. وفي حال تمّ الكشف عن سقوط الجهاز، يتم إلغاء تنشيط عدد قليل من المغناطيس الكهربائي، ما يؤدي إلى تغيير وضعية الجهاز وانحرافه عن الجانب المتوقع تحطمه.



وتقول آبل إن الأداة المتطورة ستُستخدم أولاً لحماية أجهزة آيباد، ولكن من المحتمل أن يتم استخدامها لحماية هواتف آيفون أيضاً.



إشارة الى أن الشركة لم تُعلن عن تاريخ إصدار هذا المنتج.

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