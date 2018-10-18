هواوي تكشف عن ساعة Watch GT

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعة Watch Gt الذكية التي تأتي بتقنيات متطورة وبطارية قوية جدا، حيث بإمكانها أن تصمد لمدة أسبوعين.

كما وتحمل الساعة تصميما كلاسيكي جميل بشكل دائري وهيكلا فولائيا مقاوما للصدأ، مع أطراف من السيراميك وسير ٍ من الجلد، وتمتلك الساعة نظام GPS وتقنيات جديدة تمكنها من تتبع نومك، بالإضافة إلى تعقب اللياقة البدنية والسعرات الحرارية.​

ويحتوي قلب الساعة على تاجين للمساعدة في التحكم بالنظام البرمجي والمزايا الداخلية، وتحمل الساعة شاشة من نوع "أموليد"، وبحجم 1.39 بوصة محمية بطبقة زجاجية، وتمتلك مستشعر لنبضات القلب كغيرها من الساعات، بالإضافة إلى الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي لمسافات طويلة.



اقرا ايضا

"أبل" تكشف عن براءة اختراع لهاتف بميزة "غير مسبوقة"

