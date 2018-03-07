بلاكبيري تقاضي فيسبوك بسبب حقوق الملكية الفكرية

أخبار الآن | أوتاوا - كندا- (رويترز)

أعلنت شركة "بلاكبيري" رفع دعوى قضائية ضد موقع "فيسبوك"، ومنصتي "واتساب" و"إنستغرام" التابعتين له، بتهمة انتهاك حقوقها الفكرية.

وقالت الشركة الشاكية إن "فيسبوك" طور تطبيقات منافسة اعتمدت الحقوق الفكرية لبعث الرسائل في هاتف "بلاكبيري"، وفقما نقلت "رويترز".

وأضافت المتحدثة باسم "بلاكبيري" سارة ماكيني، أن اللجوء إلى القضاء ضد موقع "فيسبوك" جاء بعد عدة سنوات من الحوار، مشيرة إلى أن لـ"بلاكبيري" واجبا تجاه مالكي الأسهم.

ومن جهة أخرى، لم تدل شركة "فيسبوك" بأي تعليق على الدعوى القضائية، كما لم تشر إلى التعويض الذي تطالب به "بلاكبيري".

وإعلان بلاك بيري لم يأت بالكثير من التفاصيل عن التقنيات المستخدمة نفسها وكيف تم استعمالها من قبل تطبيقات فيسبوك للنشر على شبكة الإنترنت، لكن أحد الادعاءات كان ينطوي على استغلال فيسبوك لتطبيقات مخترعة من قبل بلاك بيري من أجل تمكين خدمات نقل الرسائل بين أنظمة وتطبيقات مختلفة ومجموعة من واجهات الاستخدام والمزايا الأمنية المستعملة في برامجها مثل تطبيقي "إنستغرام" و "واتس آب".

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