احتدام المنافسة بين فيسبوك وسناب شات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالكريم جلمود)

لا يزال موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يتصدر قائمة أكثر التطبيقات إستخداما، بالرغم من أن الشباب اليوم يقبلون على استخدام تطبيق "سناب شات".

هذا ما أشعل التنافس بين التطبيقين لجذب المستخدمين.

ما زالت المنافسة بين شركتي فيسبوك وسناب شات محتدمة لفرض السيطرة الكبرى على أكبر عدد من المستخدمين لتطبيقات المحادثة والتدوين عبر الفيديو والوسائط المتعددة بينهما، إلا أن تطبيق فيسبوك يستحوذ على نسبة مستخدمين أكثر من غيره.

حيث تتركز شعبية سناب شات على من هم دون الثلاثين, فيما يتفوق فيسبوك عليه في كل الفئات العمرية.

ففي أواخر العام الماضي كان عدد المستخدمين اليوميين لتطبيق سناب شات 187 مليونا في العالم، مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 18% خلال سنة واحدة, وتركز غالبيتهم في أمريكا الشمالية.

إلا أن سناب شات تفوق على فيس بوك في عدد المستخدمين الشباب بين سن 18 و 24 حيث بلغ عددهم 24 مليونا و 400 ألف مستخدما متفوقا على فيس بوك بما يقارب المليون مستخدم.



وفيما توقع الباحثون استمرار هذا الاتجاه في عام 2018, واجهت شركة سناب شات بعض الامتعاض من جانب مستخدميها, وقد أطلق نداء جمع أكثر من مليون مستخدم لإعادة العمل بالنسخة القديمة من التطبيق, ولكنها احتفظت بالنسخة الجديدة التي تفصل بين المحتويات الشخصية والإعلانات.

ففي أواخر الشهر الماضي أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينير أنها ستكف عن استخدام التطبيق, علما أنها تعد من أكثر الشخصيات تأثيرا فيه.

وفي اليوم نفسه فقدت أسهم المجموعة ما يقارب 6% من قيمتها, لكن سرعان ما تراجعت النجمة الشابة عن قرارها ونشرت على التطبيق مقطعا مصورا لطفلتها حديثة الولادة.

ولم يكن فيسبوك أفضل بكثير حيث سجل تراجع طفيف في عدد مستخدميه للمرة الأولى بين كل الفئات مجتمعة.

معنا من جدة محمد كتوعة خبير تكنولوجي

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