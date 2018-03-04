لاجئ سوري بألمانيا يقتل زوجته ويبث فيديو على "فيسبوك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قدم الادعاء الألماني في مدينة كالرلسروه السبت (الثالث من آذار/مارس 2018) طلباً بإصدار مذكرة اعتقال بحق رجل سوري، يشتبه بأنه طعن بعد ظهر الجمعة زوجته المنفصلة عنه والتي تصغره بأربع سنوات، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة اليوم، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة في الحادث.

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وكان الرجل، البالغ من العمر 41 عاماً، قد فرّ مع ابنه بعد الحادث، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليهما في محطة قطار مدينة مول أكر. وقد أبلغت ابنته القاصر الشرطة عن جريمة قتل أمها (37 عاما) حوالي الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر. وحسب ما أعلنت الشرطة فإن ثلاثة من أطفالهما هم الآن في رعاية مكتب حماية الشباب (Jugendamt).

وفي التفاصيل، ارتكب لاجئ سوري مقيم في ألمانيا جريمة قتل مباشرة على الهواء وذلك خلال قيامه ببث مباشر عبر حسابه على موقع فيسبوك، قبل أن تلقي الشرطة الألمانية القبض عليه.

وتم تناقل تسجيل اللاجىء على عشرات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينزف من يده وإلى جواره ابنه الصغير، حيث اعترف أنه أصيب أثناء قيامه بطعن طليقته عدة طعنات في عنقها.

واستمرّ الفيديو لأكثر من ربع ساعة, وخلاله حاول المجرم تبرير جريمته بأنها بدافع "غسل العار"، اذ وجّه مجموعة كبيرة من الشتائم الى المغدورة، فتارة اتهمها بالعمل في الدعارة، وتارة أخرى بالتطاول عليه وتدمير حياته، إضافة إلى تركه للزواج من رجل "لبناني"!.

كما طلب المجرم في الفيديو من ابنه أن يشرح للمشاهدين أن والدته كانت تعمل في الدعارة، مطالباً في الوقت ذاته كل من يشاهده أن يقوم بنشر التسجيل ليصل إلى جميع السوريات في ألمانيا ليعرفن مصيرهن في حال تجاوزن حدودهن.

ينتهي التسجيل بعد أن وصلت الشرطة الألمانية وفق قول المجرم أنه لن يقاوم الشرطة وسيقوم بتسليم نفسه، معلقاً "هذه نهاية رجل شجاع".

ولاقى التسجيل خلال فترة وجيزة من نشره رواجاً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

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