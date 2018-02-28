القطة "هني" تطرد من العيادة بأمر من المحكمة بالسويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بأمر قضائي من المحكمة، اضطر مسؤولون عن عيادة بيطرية في جنوب السويد، إلى وقف قطة محبوبة عن القيام بمهامها في العيادة.

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ونقل موقع "ذا لوكال" الإخباري عن العاملين بالعيادة توضيحهم أن القطة، التي تدعي "هني"، تخفف عن المرضى آلامهم، ولكنها ستضطر الآن إلى اعتزال مهامها اليومية بعدما حكمت المحكمة بأن وجودها يزيد من خطر العدوى بين الحيوانات من أصحاب الفراء.

وقالت الطبيبة البيطرية بالعيادة، "لوسي هافيلكا"، لإذاعة محلية: "إنه كان قد تم نقل هني، إلى العيادة في بلدية هور بمقاطعة سكاني قبل 4 أعوام عندما تم العثور عليها وهي مهملة وتعاني من سوء التغذية وسرعان ما وجدت لنفسها دوراً كممرضة قطة بالعيادة".

وقالت هافيلكا إن هني كانت دائماً تجلس بجوار المرضى، وخصوصاً إذا كانوا متوترين، وأحياناً كانت تعانقهم، لافتة إلى أنه رغم ذلك فإن وجود هني لم يسعد كل الناس، وتم إبلاغ السلطات بالوضع في العيادة، ورفع الأمر إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي حكمت في قرار غير جماعي بأن وجودها يزيد من مخاطر العدوى بين مرضى العيادة ذات الفراء.

وأطلق أصحاب العيادة عريضة احتجاج على الحكم، وقع عليها ألف شخص بالفعل، واصفين الحكم بأنه "سخيف وغير عادل"، مؤكدين أن وجود هني له قيمة عظيمة.



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