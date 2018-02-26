طرق غريبة لنقل الحيوانات تحدث ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن| دبي - الإمارات المتحدة العربية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا وفيديوهات تظهر حمارا مربوطا فوق شبكة سيارة "ميكروباص" لنقله، لإحدى محافظات الصعيد بمصر.

رسوم متحركة لن ننساها ابدا

وفي التفاصيل، فوجئ السائقون على الطريق الدائري، بوجود حمار مربوط أعلى سيارة ميكروباص، بجوار مجموعة من الأمتعة بسيارة الميكروباص التي كانت تنقل، الحمار، بهذه الطريقة، وكان مكتوبا عليها "الإسكندرية -ملوي"، و قد تم نقله بهذه الطريقة لأكثر من 6 ساعات من الإسكندرية باتجاه محافظة المنيا. حيث كان السائق يسير بسرعة عالية جدا هروبا من محاولات تصويره.

إلا أنها ليست المرة الأولى، فقد إنتشر سابقا فيديو مماثل لخروف في مقدمة دراجة نارية.

الغريب في الأمر أن السائق فضل سلامة خروفه على سلامته. إذ كان الخروف هو من يرتدي الخوذة.

للمزيد:

شاهد احتفال زوجات الهند بالربيع بضرب أزواجهن

هل لك أن تتخيل تفاصيل حياتهما اليومية؟ (فيديو وصور)