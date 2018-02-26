شاهد احتفال زوجات الهند بالربيع بضرب أزواجهن

أخبار الآن | الهند - بارسانا (نورة الشيخ)

احتفل أزواج في الهند بمهرجان "ضرب الأزواج"، والذى يعد من أغرب التقاليد المنتشرة في الهند، حيث تقوم الزوجات بضربن أزواجهن بالعصي على الرأس والظهر حتى يتألمون من شدة الضرب.

يقام المهرجان كجزء من الاحتفال بأعياد "الهولي" أو هولي فاغوا وهي الاحتفالات السنوية الهندوسية بحلول الربيع، ومن ضمن مظاهره احتفال الألوان الشهير.

ويجب على الزوج تحمل كل أنواع الضرب والآلام المبرحة من زوجته، ولا يقدر على أن يشتكي أو يتوجع، حتى لا يصفونه بالجبان فتظل هذه الصفة ملتصقة به طوال حياته، وإذا تحمل الضرب ولم يتذمر يستحق لقب القوي الشجاع.

ويحق للأزواج ارتداء الملابس الثقيلة والدروع لتخفيف وقع الضربات الموجه إليه، لكن يعد ذلك من أنواع الجبن حيث يظهر الرجل ضعيفا لا يقدر على تحمل ضرب المرأة له.

ومن أحد طقوس المهرجان أن يقوم الرجال بالرقص والغناء قبل أن تشرع الزوجات بضربهم، فينتشر الرجال فى شوارع القرى يقرعون الطبول ويرشون الألوان على المارة، وعندما يأتي المساء تستعد النساء للانتقام منهم بضربهم ضربا مبرحا.

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