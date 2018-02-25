رسوم متحركة لن ننساها ابدا

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إذا كنتم من جيل الثمانينات أو التسعينات، فلا بد أنكم عشتم لحظات طفولة تختلف عن الجيل الحالي، سواء على مستوى الأزياء، أو ألعاب الفيديو القديمة، أو بطريقة الحياة بشكل عام.

سنستعرض معكــم الأشياء التى ساهمت فى تكوين ونشــأة هذا الجيــل الذهبي ، وهي برامج الرسوم المتحركة العتيــدة. هذه البرامج التى جعلت معظم هذا الجيــل يتقن اللغة العربيــة الفصحى ، ويجيــد القراءة والكتــابة والتعرف على مفردات اللغة و ألفاظها بأفضــل مايكــون.

المحقق كونان: مسلسل التحريات الذي ساعد في تنمية ذكاء الأطفال المبكر عبر سلسلة من الألغاز و القضايا التي تتناولها حلقاته.

النمر المقنع: مسلسل يجمع بين الرياضة والدراما الإنسانية.

دروب ريمي: مسلسل يروي قصة فتاة من عائلة نبيلة فقدتها والدتها وهي طفلة رضيعة وربتها امرأة فقيرة على أنها ابنتها.

الكابتن ماجد : مسلسل يحكي قصة فريق كرة قدم للشباب والأطفال وتركز على شخصية ماجد كامل.

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كرانديزر : فكرة المسلسل قائمة على الصراع بين الخير والشر.

سالي: مسلسل يحتوي على فكرة عميقة جدا و هي أن انتقال الإنسان من مرحلة الغنى إلى الفقر لا يعني نهاية العالم.

أبطال الديجيتال: تحكي عن العالم الرقمي، وعوالم البرمجة عن طريق مجموعة من الأطفال الذين يحاولون إنقاذ العالم الرقمي من الفيروسات.

توم وجيري : يظهر المسلسل الصراع المستمر بين القط توم والفأر جيري، ويتناول موضوع الحلقات محاولة توم الإمساك بجيري كي يعده كوليمة ويأكله لكن جيري يهرب دائما.

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