ساشيمي الدجاج.. هل تجرأ على تناول هذا الطبق؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات المتحدة العربية

تشتهر اليابان بالأطباق الغنية بالمأكولات البحرية النيئة كالسوشي والساشيمي التي تقدم أنواعا متعددة من الأسماك كالسمك الأبيض والسلمون والتونا. ولكن هل سمعتم يوما ب”ساشيمي الدجاج”؟ هل فكرتم يوما بتناول الدجاج النيء؟

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إذا كنتم تتساءلون عما إذا كان الدجاج النيء آمنا كوجبة طعام فالجواب لا يزال “لا” رغم أن العديد من المطاعم تقنع زبائنها بتناوله. فالدجاج النيء يحتوي على السالمونيلا المؤذية للصحة. فتناول الدجاج النيء يختلف عن تناول الأسماك النيئة، هذه الأخيرة تحمل طفيليات يمكن قتلها عن طريق التجميد. أما السالمونيلا والعطيفة فلن تتأثرا بالتجمييتم إعداد ساشيمي الدجاج أحيانا عن طريق الغليان أو حرق الدجاج لمدة لا تزيد عن 10 ثوان وهي غير كافية للتخلص من البكتيريا.



في اليابان، حيث الطبق هو أكثر شعبية، نصحت وزارة “الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية” المطاعم أن يعيدوا تقييم أطباق الدجاج النيئة وحثتهم على عدم تقديمها.

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