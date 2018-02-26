شرطة دبي تكشف ملابسات وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (البيان)

صرحت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم أن تقرير الطب الجنائي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأوضحت شرطة دبي أن ملف القضية تم إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

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وشاء القدر أن تودع دبي أيقونة السينما الهندية وصاحبة العينين الساحرتين، سريديفي كابور، التي أصبحت ذكرى رقيقة وجميلة في أذهان محبيها، لا سيما أنها فارقت الحياة خلال حضورها حفل زفاف، تاركة لجمهورها العريض سلسلة أفلام رائعة ستبقى خالدة في قلوبهم.

وتوفيت عن 54 عاماً إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوجو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "انجليش فينجليش" في عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام".

ونعى عمدة لندن، صادق خان، الذى قال إنه اجتمع مؤخرا مع سريديفى في الهند، الممثلة على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووصفها بانه "ممثلة ومنتجة موهوبة بشكل منقطع النظير".

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