سلفستر ستالون يرد على شائعات وفاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

انتشرت مؤخرًا صور للفنان العالمي سلفستر ستالون، وهو يبدو شاحب اللون ومنهكًا، كما ترددت أنباء عن وفاته بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقال "ستالون"، عبر حسابه الشخصي إن الصور حقيقية، نافيًا تلك الأخبار المترددة حول وفاته، موضحًا أن الصور من فيلم "كريد2" الذي يعود فيه بشخصية رامبو الشهيرة ليصاب في نهاية الأحداث بالسرطان.

ونشر "ستالون" برومو الجزء الثاني من فيلم Creed II ومن المقرر أن يعرض في السينما في نوفمبر المقبل.

وفي سبتمبر 2016، أبلغ العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رؤيتهم لرسالة غريبة تزعم أن سيلفستر وجد ميتا في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولاحقا اكتُشف أن الأمر مجرد خدعة ويرتبط بموقع إلكتروني مشهور بخلق ومشاركة أنباء كاذبة عن وفاة المشاهير.

بيد أن نفس الشائعة الآن عادت إلى وسائل التواصل الاجتماعي مجدددا بعد عام ونصف العام.

وزعمت الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم على الإنترنت أن سيلفستر مات بسبب مضاعفات مرض سرطان البروستاتا.

لكن الشائعة تحولت في عيون البعض إلى عدم يقين ، فامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة من نوعية ":هل مات سيلفستر حقا، أم أن فيسبوك يكذب مجددا".

وكتب آخر بعد اكتشافه الخدعة: "يا إلهي، لقد اعتقدت أن سلفستر ستالون مات، أكره الإنترنت".

وغرد أحد مستخدمي تويتر: "إذن لقد بدأت مثل هذه الخدعات السقيمة مجددا. سلفستر ستالون لم يمت"

وفي أعقاب انتشار شائعة الموت الأولى، اضطر ستالون لإثبات أنه حي يرزق عبر نشر صورة لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيد أن نجم أفلام الحركة لم يرد حتى الآن على تجدد الشائعة، وفقا للصن.

سلفستر ستالون هو ممثل ومخرج ومنتج أمريكي ترشح لجائزة أفضل ممثل أول في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977.

وفي 2016، فاز سيلفستر بجائزة جولن جلوب كأفضل ممثل مساعد عام 2016 عن دوره في فيلم كريد كما ترشّح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في نفس الدور.

ومن أشهر أفلام النجم مفتول العضلات "روكي" بأجزائه الستة، ورامبو بأجزائه الأربعة.



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