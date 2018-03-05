منشور صوتي علي فيسبوك.. قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بعد النص والصورة والفيديو والبث الحي، يختبر فيسبوك حالياً ميزة جديدة وهي تسجيل "الحالة" صوتياً بدلاً من كتابتها، كأحد أبرز التحديثات المنتظرة من عملاق التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير نشر على موقع "Tech Crunch" التقني، فإن فيسبوك جرب الميزة الجديدة مع نسبة صغيرة من المستخدمين في الهند لأول مرة الأسبوع الماضي، وكانت النتائج مرضية.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة، بعد إطلاقها رسمياً، سوف يجد المستخدمون الخيار الجديد بين خيارات النشر، حيث يمكنهم اختيار “إضافة تسجيل صوتي”، ويكفي الضغط عليه لتسجيل المقطع المرغوب ثم نشره ليسمعه الأصدقاء.

وعلّق “فيسبوك” على الاختبارات بالقول: “نحن نعمل دائماً على مساعدة الأشخاص على المشاركة والتواصل مع أصدقائهم وعائلتهم على “فيسبوك” بطرق فريدة. تعطي المقاطع الصوتية الناس وسيلةً جديدة للتعبير عن أنفسهم”.

ووفقا للتقارير، فالميزة الجديدة أكثر حميمية من النصوص، كما أنها أسهل من تسجيل من الفيديو، ويأمل فيس بوك أن يتبادل المستخدمون مقاطع صوتية مسلية، خاصة أن الصوت يتيح لهم التعبير عن رأيهم دون الحاجة إلى بذل مجهود فى الكتابة.

وقالت المتحدثة باسم فيس بوك، "نحن نعمل دائماً على مساعدة الناس فى التواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم عبر فيس بوك بطرق مختلفة تناسب طبيعتهم، والمقاطع الصوتية تمنح الناس وسيلة جديدة للتعبير عن أنفسهم".

ومع ذلك، لم يعرف بعد ما إذا كان سيتم طرح هذه الميزة على الصعيد العالمى أم لا، أو حتى موعد إتاحتها بشكل رسمى للمستخدمين حول العالم.

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