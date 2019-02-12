"إيموجي" جديد لـ"أغراض مبتذلة" على وتسآب.. والناشطون يعترضون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال الأعوام الماضية، عمد تطبيق "وتسآب" إلى إطلاق 6 تحديثات واسعة لصور "الإيموجي"، التي تعبر عن الحالة النفسية للمستخدمين والمواقف التي يمرون بها.

ومؤخراً، فإنّ التطبيق أطلق 230 صورة جديدة في قائمة "الإيموجي". فبالإضافة إلى ألوان البشرة الجديدة وإضافات لصور جندرية، فإنّ هناك أيضاً بعض الرموز التعبيرية الجديدة تماماً، وتشمل صورة الحيوانات الجديدة مثل حيوان كسلان لطيف على غصن شجرة. كذلك، فقد شملت التحديث أيضاً حتى الرموز الكلاسيكية المعروفة للمستخدم كالقلب الأحمر، إذ أُضيفت رموز حب أخرى باللونين الأبيض والبني.

وإلى جانب الإضافات الأخرى، فقد سعى "وتسآب" إلى إدراج صور أشخاص يعانون من إعاقات جسدية، إلى جانب إطلاق رسومات تعبر عن المساواة بين الجنسين.

ومع كل ذلك، فإنّ صورة جديدة يستعدّ "وتسآب" لإطلاقها، أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتعني صورة إيموجي "Pinching hand"، وقد اعتبر الكثير من المستخدمين أنها تستخدم لـ"أغراض وإيحاءات مبتذلة".

وبحسب موقع "إكسترا تب" الألماني، فإن "هذه الصورة المثيرة الجدل ستصل إلى مستخدمي هواتف أندرويد خلال أغسطس/آب المقبل، بينما مستخدمي هواتف آبل سينتظرون للحصول على هذه الصورة حتى أكتوبر/تشرين الاول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين".

إلى ذلك، فإنّه تمت الموافقة على اللائحة النهائية لصور الإيموجي، وبحسب "إكسترا تب"، فإنّه سيتم "إطلاقها في 5 مارس/آذار المقبل".

(تويتر - @Nelle925)

مصدر الصورة: Index.hr

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