الدعايات على مواقع التواصل الاجتماعي.. تستهوي الشباب

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ارتباطنا بالتكنولوجيا لم يعد ظاهرة..بل تعدى ذلك ليصبح أمرا مثل الطبيعة الثانية فينا..لا نستطيع ان نستغني عن كل وسائل التكنولوجيا مرورا بالهواتف النقالة والاجهزة اللوحية..الى التطبيقات بمختلف انواعها ومجالاتها البحث والتسوق والترفيه...وما تحققه لنا من كسب للوقت والمال..

الدعاية على الانترنت التي يكون ابطالها نجوم السوشيل ميديا تستهوي الشباب اكثر من الدعاية بالطريقة التقليدية. والوجه الاخر لاستخدام التكنولوجيا مثلا في السويد قام بالفعل آلاف الأشخاص بإدخال رقائق إلكترونية في أيديهم، وتم تصميم الرقائق لتسريع روتين المستخدمين اليومي وجعل حياتهم أكثر سلاسة عبر الوصول إلى منازلهم والمكاتب وصالات الرياضة بسهولة من خلال تمرير أيديهم على القارئ الرقمي...وحتى تذاكر القطار.

كما يمكن استخدامها لتخزين تفاصيل الاتصال في حالاتِ الطوارئ، أو الملفات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أو التذاكر الإلكترونية للأحداث ورحلات السكك الحديدية داخل السويد. ويرى مؤيدو استخدام الرقائق الصغيرة أنهم آمنون ومحميون إلى حد كبير من الاختراق، لكن أحد العلماء عبر عن مخاوفه بشأن الخصوصية حول نوع بيانات الصحة الشخصية التي يمكن تخزينها على الأجهزة.

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