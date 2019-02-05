بشرى لمستخدمي "وتسآب".. ما الجديد؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في سبيل تثبيت الخصوصية والأمان، أطلقت خدمة "وتسآب" تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل "آي أو إس"، يدعم إمكانية إغلاق وفتح التطبيق من خلال بصمة الأصبع Touch ID وعن طريق مسح العين Face ID.

ومن خلال قسم "الخصوصية - Privacy" الموجود في قائمة الإعدادات، بات بإمكان المستخدمين الإختيار بين تقنيات المصادقة الحيوية التي تدعمها هواتف "آيفون" العاملة بنظام "آي أو إس".

إلى ذلك، فقد أوضحت الشركة في صفحة التطبيق على متجر "آب ستور" أنه مع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.19.20، يمكن تعيين Face ID أو Touch ID لفتح قفل واتساب.

وكان الكثير من المستخدمين يلجأون إلى تطبيقات خارجية لقفل الوتسآب، خصوصاً على نظام أندرويد. وحالياً، بات بإمكان مستخدمي نظام آي أو إس من آبل تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب من متجر آب ستور.

مصدر الصورة: Business Today

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