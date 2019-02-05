"فيسبوك" في عيده الـ15.. مشاكلٌ عديدة و 6 حقائق بارزة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتفل موقع "فيسبوك" بعامه الـ15 على تأسيسه، وهو الذي يشكل شبكة عالمية، وأكبر موقع تواصل إجتماعي على الكرة الأرضية.

وفي هذه المناسبة، قال مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك": "قبل 15 عاماً من اليوم، أطلقت النسخة الأولى من موقع فيسبوك، من السكن الجامعي في ذلك الوقت، لقد أذهلني أن هناك العديد من المواقع على الإنترنت للبحث عن أي شيء تقريباً: الكتب، الموسيقى، الأخبار، المعلومات، الأعمال التجارية، باستثناء ما هو أكثر أهمية في الواقع، وهو الناس. لذلك، قمت ببناء موقع بسيط منظم حول الناس، حيث يمكننا التواصل مع الأشخاص الذين أردنا، ومشاركة ما كان مهما بالنسبة لنا".

ومع ما وفره "فيسبوك" من منصة أساسية ومهمة للتواصل بين الناس، إلّا أنّ مسيرته شهدت إلى جانب النجاحات، الكثير من المشاكل. فقد كان العام 2018 عاماً سيئاً لفيسبوك، لاسيما بعد المعلومات التي انتشرت عن فضائح تسريب بيانات المستخدمين، وأبرزها فضيحة "كامبريدج أنالتيكا".

ويولي جميع مستخدمي "فيسبوك" أهمية كبيرة للحماية ولخصوصية بياناتهم. وفيما خصّ فضيحة "كامبريدج أنالتيكا"، فإنّ ما حملته كان مؤثراً على "فيسبوك"، حتى وصل الأمر إلى استدعاء وروكربرغ للإداء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، ولجنة أخرى في البرلمان الأوروبي.

ورغم الأخطاء التي توالت على الشبكة الإجتماعية، إلّا أن مكانتها لم تتأثر. ومع هذا، إليكم أبرز 6 حقائق عن هذه الشبكة العالمية في عيد ميلادها الـ15:

1- بلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" في العام 2018 أكثر من 2.5 مليار مستخدم.

2- أكثر من 2.7 مليار شخص من أصل 4.2 مليار شخص متصلون بالإنترنت في العام 2018، يستخدمون واحداً من تطبيقات فيسبوك، مثل "فيسبوك" و "انستغرام" و "وتسآب"، و "ماسنجر".

3- بلغت عوائد "فيسبوك" في الشهور الـ3 الأخيرة من العام 2018 حوالى 12.8 مليار دولار.

4- ارتفعت نسبة الأرباح بنسبة 61% لتصل إلى 5.1 مليار دولار.

5- يبلغ إجمالي ثروة مارك زوكربيرغ حالياً حوالى 65.6 مليار دولار، وقد ارتفعت هذه الثروة بنحو 26.1% منذ بداية العام الجاري.

6- احتلّ زوكربيرغ المركز العاشر في قائمة أكثر الناس تأثيراً في العالم وفقاً لـ"فوربس".

مصدر الصورة: RTL.fr

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