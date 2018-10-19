مطالبات جديدة بإقالة "مارك زوكربيرغ" من رئاسة فيسبوك

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اقترحت أربعة صناديق عامة أمريكية رئيسية تمتلك أسهماً فى فيسبوك إقالة الرئيس التنفيذى "مارك زوكربيرغ" كرئيس للشركة، وهذا بعد العديد من الفضائح البارزة، وقالوا إنهم يأملون فى الحصول على دعم من مديرى الأصول الكبار.

وهذه ليست المرة الأولى التى يظهر فيها اقتراح لإقالة"مارك زوكربيرج"، إذ كان يوجد مقترح مماثل للمساهمين فى عام 2017 ولكنه لم يلق شعبية كبيرة بسبب قوة "زوكربيرج" داخل الشركة، إذ كان يرى المساهمين أن سيطرة شخص واحد على غالبية القرارات أمر خاطئ.

وقال أمين صندوق ولاية رود آيلاند، سيث ماغازينر، إن الاقتراح الأخير لا يزال يستحق تقديمه كوسيلة لجذب الانتباه إلى مشكلات فيس بوك وكيفية حلها، وأضاف أن هذا سيسمح باجراء محادثة فى الاجتماع السنوى حول المقترح.

ودعم ثلاثة على الأقل من الصناديق العامة الأربعة قرار عام 2017 أيضًا، ويطالب الاقتراح الحالى، المخصص لاجتماع المساهمين السنوى لفيسبوك فى مايو 2019، مجلس الإدارة بإنشاء رئيس مجلس إدارة مستقل لتحسين الرقابة ، وهى ممارسة شائعة فى شركات أخرى.

وكانت أسهم فيسبوك تمر بعام صعب، تحت ضغط متزايد بداية من الكشف عن قضايا الخصوصية بالإضافة إلى المخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات.

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