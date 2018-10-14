"فيسبوك" يضيف خاصية مميزة تهم "تحويل الصور"

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

يحاول موقع فيسبوك خلال الأشهر الماضية استمالة المنسحبين من قلعته لاستعادة بريقه ووهجه، عبر خلق خصائص مميزة لا تتوفر في مواقع التواصل الاجتماعي المنافسة..

في هذا الصدد، بدأ موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" إضافة خاصية نشر تحويل الصور ذات البعدين التي يتم التقاطها بهواتف ذات عدسات مزدوجة متوافقة إلى صور ثلاثية الأبعاد. وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التمرير والتحريك والإمالة لصفحة الموقع لرؤية الصورة بأبعادها الثلاثة، وفق موقع "د ب أ".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يمكن لجميع مستخدمي "فيسبوك" رؤية الصور ثلاثية الأبعاد على قسم "أخر الأخبار" (نيوز فيد)، في حين سيكون في مقدور المستخدمين إنشاء وتبادل الصور ثلاثية الأبعاد خلال الأسابيع المقبلة..

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد كشفت في مؤتمر "إف8" في مايو الماضي اعتزامها السماح بتحويل الصور الشخصية إلى عناصر ثلاثية الأبعاد بما في ذلك تحويل الصور والفيديوهات ذات البعدين إلى صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد.

والهدف النهائي هو استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتحويل الصور العادية إلى بيانات ثلاثية الأبعاد يمكنها تشكيل فضاء تخيلي، حيث يمكن للمستخدم في هذه الحالة العودة إلى معايشة ذكرياته القديمة.



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