هل تؤمن بنجاح الزواج عبر الانترنت؟ هكذا أجاب العرب في فيسبوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر قبل أيام على موقع أخبار الآن دراسة قام بها باحثون في جامعة فيينا النمساوية تؤكد أن الأزواج الذين التقوا عبر الإنترنت كانوا أقل عرضة للطلاق وأكثر رضى بشريك حياتهم.

وأظهرت الدراسة أن الأزواج الذين التقوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر سعادة وأن معدل الطلاق لديهم أقل.

صفحة أخبار الآن على فيسبوك سألت متابعيها عن رأيهم في العلاقات والزواج عبر الانترنت ، في بث مباشر مع رشا سليمان فحصد متابعة واسعة وتفاعلاً كبيراً ، فقد تمت مشاهدة البث من قبل أكثر من 22 الف متابع ، كما حظي بأكثر من ألف تعليق وقرابة ال600 إعجاب .

التعليقات جاءت متبانية بين من لا يصدق على ما اء في الدراسة وبين من شارك تجاربه الخاصة بزواج ناجح تم عبر الانترنت

ايسر الطوكان يرى بأن الأمر يعتمد على أسلوب الطرفين وعلق " طبعا يعتمد على اسلوبين الشخص اذا كان بالنت او خارجه اذا متفاهمين او لا "

أما فارس Firas Temimi " فيرى أن الزواج ينجح ويفشل ليس بسبب الانترنت وعلق " الزواج يعتمد على الاختيار وليس على وسيلة التعارف لذا ممكن الزواج يكون فاشل على الطريق التقليدية والعكس صحيح ونفس الكلام ينطبق الزواج عن طريق الانترنيت".

وترى تالية Talya Kassem Ali Mohanna أن الزواج عبر الإنترنت غير ناجح وعلقت " عم نتزوج من أشخاص نعرفهم و من نحن صغار و يفشل الزواج ... كيف يكون زواجا ناجحا و هو كل شي ع الإنترنت وهم ب وهم الإنترنت كل الناس اقنعه إلا من رحم ربي"

أما Saadia Benkhelifa فعلقت : "تعددت الطرق و الهدف واحد ممكن جدا يتزوجو لاننا في عصر السرعه و الانترنت ممكن لا نجد فالواقع الشريك و نجده فمواقع التواصل لكن يجب التأني و التشاور بين الطرفين على ارض الواقع"

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