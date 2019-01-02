بالتفاصيل.. 5 خطوات تعزّز خصوصية حسابك على "انستغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي من الكثير من الانتهاكات للخصوصية، فضلاً عن تعرضهم لضغوط تشمل التنمر والإساءة من قبل أشخاص آخرين لا يعرفونهم، وهو الأمر الذي يحدث غالباً عبر "انستغرام".

ولتفادي ذلك، يجب اتباع بعض الخطوات الضرورية والأساسية لتدعيم الخصوصية عبر حسابك على تطبيق الصور الشهير.. وإليك أبرزها:

1- إلغاء ربط حساب "إنستغرام" بحسابك على "فيسبوك"

هذه الطريقة لن تجعل "فيسبوك" محتكماً بمشاركة بيانات ملفك الشخصي، وما عليك فعله هو التالي:

- انتقل إلى حسابك على "إنستغرام".

- توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings، وللوصول لهذه القائمة اضغط على رمز الترس (بالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس) أو أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد).

- مرر للأسفل حتى تصل إلى الحسابات المرتبطة Linked Accounts.

- اضغط على فيس بوك، ثم اضغط على زر إلغاء الربط Unlink

2- تحويل حساب "إنستغرام" إلى حساب خاص Private Account

يتيح لك التحكم في من يمكنه متابعتك وعرض قصصك أو مشاركاتك، لذلك قم بالخطوات التالية:

- انتقل إلى حسابك على "إنستغرام".

- توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings.

- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار حساب خاص Private Account، قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

3- التحكم بقصص "إنستغرام" الخاصة

تمكن أداة المراسلة الخاصة Instagram Direct كل من يشاهد قصتك أن يشاركها مباشرة مع أي شخص آخر من خلال الرسائل المباشرة.. ولتفادي ذلك، قم بالتالي:

- انتقل إلى حسابك على إنستغرام

- توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

- اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

- ستظهر لك مجموعة خيارات لتخصيص القصص ابحث عن خيار السماح بالمشاركة Allow Sharing ثم اضغط على زر التبديل المجاور له لتعطيل مشاركة قصصك كرسائل.

4- إيقاف ميزة السماح بردود الرسائل على القصص

ولتجميدها، افعل التالي:

- انتقل إلى حسابك على إنستاجرام

- توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

- اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

- ابحث عن خيار السماح بردود الرسائل allow message replies

- اضغط على زر التبديل المجاور لخيار إيقاف Off، لمنع أي شخص من إرسال رسائل إليك كردود على قصصك من أجل أن تتمتع بخصوصية أفضل.

5- إيقاف النشر التلقائي للمشاركات على الحساب

بشكل افتراضي، يقوم "إنستغرام" تلقائياً بإلحاق الصور أو مقاطع الفيديو التي تمّ الإشارة لك فيها في علامة التبويب الموجودة في أقصى اليمين والتي تحمل اسم Tagged. وغالباً ما تكون هذه المشاركات رسائل غير مرغوب فيها أو صور لا تعجبك. لذلك يمكنك إيقاف خيار النشر التلقائي من الإعدادات عبر الخطوات التالية:

- انتقل إلى حسابك على إنستغرام

- توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

- تحت قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

- اضغط على خيار الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك Photos and Videos of You

- قم بإيقاف خيار النشر التلقائي من خلال الضغط على الزر التبديل المجاور لخيار Add Automatically، كما يمكنك حتى إزالة الصور التي تم الإشارة لك ومازلت موجودة بحسابك.

للمزيد:

خلال الـ2019.. الميزة "الثورية" في آيفون قادمة قريباً