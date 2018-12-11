قُل مرحبا.. إنستغرام يضيف ميزة الرسائل الصوتية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أضاف تطبيق انستغرام ميزة الرسائل الصوتية في الرسائل الخاصة "الدايركت " .

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن الضغط باستمرار على زر المايكرفون الموجود في أسفل المحادثة وتسجيل صوتهم وإرساله بسهولة .

هذه الميزة يمكن مشاركتها مع الرسائل الفردية أو رسائل المجموعات ، و حدد انستغرام طول الرسالة الصوتية الأقصى بدقيقة واحدة فقط.

كما أن الرسائل الصوتية تبقى موجودة في المحادثة ، ويمكنك الرجوع إليها في أي وقت ، ويـظهر التسجيل في المحادثة على شكل موجة صوتية ليتمكن الطرف المستقبل ممن الاستماع إليها.

وعلى غرار واتساب ومسنجر فإن الرسائل الصوتية توفر طريقة أسهل بالتواصل وأكثر علاقة وشخصية بالمستخدم، كما تسمح لطيف واسع من المستخدمين غير القادرين على القراءة والكتابة من التواصل فيما بينهم بدون الحاجة لإجراء مكالمة فيديو مكلفة أو التواجد لحظياً أثناء الدردشة.

للحصول على الميزة تأكد من تحديث التطبيق لأحدث نسخة من متجري أندرويد وآبل.

يذكر أن فيسبوك قامت بشراء تطبيق انستغرام بقيمة مليار دولار في عام 2012 .

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