خلال الـ2019.. الميزة "الثورية" في آيفون قادمة قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدُّ شركة "آبل" الأمريكية لإطلاق سلاح سري "ثلاثي الأبعاد" للنسخة المقبلة من هاتف "آيفون" خلال الفترة القليلة المقبلة. وفي هذا الصدد، كشف موقع "تومز غايد" التقني المتخصص، أن شركة "أبل" تعاقدت مع شركة "سوني" اليابانية لتوفير كاميرات جديدة للنسخ المقبلة لهواتف "آيفون" سيتم تزويدها بالجيل الثالث من مستشعرات الكاميرات، والتي ستوفر تقنية ثلاثية الأبعاد".

وبحسب الموقع، فإنّ "العدسات الثلاثية الأبعاد الجديدة لـ"آيفون" ستساهم في دعم خدمات الواقع المعزز، التي تسعى أبل لتبنيه في هواتفها الجديدة، كما أنّ المستشعرات الجديدة ستعمل على مسح كافة الكائنات في المشاهد أو النماذج الثلاثية الأبعاد على نطاق يصل إلى 5 أمتار في محيط الكاميرات".

إلى ذلك، فإنّ "المستشعرات ستستخدم نبضات الليزر غير المرئية لاستشعار العمق وقياسه بدقة، وتحسين التركيز، عند التقاط أي صور، خصوصاً في الظروف الصعبة والليل".

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