سوني تعتزم تحويل احتياجتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تُعتبر الطاقة مكونا أساسيا من مكونات الكون، كما تعّد من أحد أشكال الوجود، فهي تشتق عادة من مصادر طبيعية وأخرى غير طبيعية، فالعالم حاليا في سباق محموم للبحث عن مصادر للطاقة وتجديدها، لأن الطلب عليها في تزايد مستمر..

في هذا الصدد، تعتزم شركة سوني اليابانية تحويل جميع احتياجاتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، حسبما ذكرت صحيفة "نيكي" نقلا عن مسؤولين تنفيذيين لم تكشف عن هويتهم. و تسعى شركة صناعة الإلكترونيات إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمئة من 7 بالمئة حاليا بحلول عام 2030 في مكاتبها ومصانعها العالمية التي يبلغ عددها 111، وفقا لنفس الصحيفة..

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن الصحيفة، أن سوني قالت "إن القرار سيساعد على زيادة قيمة الشركة، بعد أن بات الكثير من المستثمرين والشركات يفضلون الارتباط بالشركات الصديقة للبيئة، وأضافت الصحيفة أن الشركة سوف تستخدم الألواح الشمسية عالية الكفاءة على أسطح المصانع لتوليد الطاقة"..

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