آيفون XR يضع آبل في موقف محرج وغوغل يكشف المستور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت شركة "أبل" الجمعة هاتفها الذكي الجديد "آيفون XR" من دون أي ضجة أو إقبال كبير، مما مثل صفعة جماهيرية لعملاق الهواتف الذكية. وعلى غير العادة، لم ينفد الهاتف الجديد من المخازن، كما هي العادة عند إطلاق أي هاتف "آيفون" جديد، حسب ما أشار موقع "ماك وورلد" المختص بمنتجات الشركة.

وانتقد كثيرون التغييرات شبه المعدومة التي أجرتها أبل على هواتفها الجديدة، والتي اتُهمت بعدم العمل على الابتكار والتطور، والمغالاة بالأسعار من دون مبرر. ولعل الدليل الأوضح لانخفاض الإقبال على أجهزة "آيفون" يكمن في رسمات توضيحية نشرها مركز الاختبارات المبتكرة والمبرمجة "سيتي"، والذي اعتمد على نتائج بحث محرك غوغل.

إقرأ: مفاجأة فى أحدث إصدارات أبل

وأظهر المخطط التوضيحي انخفاض أرقام البحث في غوغل عن هواتف آيفون الجديدة تدريجيا، مع ظهور كل نسخة جديدة، حتى انخفاضها بشكل قياسي مع إصدار هاتف "آيفون XR" الجديد.

وأظهرت البيانات أن معدل بحث الأشخاص عن "آيفون XR" حول العالم، أقل من ربع معدل البحث على هاتف "آيفون 5" وقت صدوره، وأقل من ثلث معدل البحث على هاتف "آيفون X" وقت صدوره العام الماضي.

ويقول موقع "بزنس إنسايدر" إن أسباب انخفاض الاهتمام بهواتف آيفون الجديدة تعود "لنضج" سوق الهواتف الذكية، حيث استطاعت شركات كثيرة زعزعة عرش آيفون مثل هواوي وسامسونغ. كما قال خبراء للموقع إن أحد الأسباب يعود كذلك لتراجع الابتكار من قبل الشركة الأمريكية، وتشبع السوق بهواتف آيفون.

إقرأ أيضا: كي لا تندم.. تريث قليلاً قبل أن تشتري هاتف "آيفون" الجديد