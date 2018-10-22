كي لا تندم.. تريث قليلاً قبل أن تشتري هاتف "آيفون" الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بزنس إنسايدر)

لا تقع في الفخ مجدداً ، وفكر ملياً قبل أن تقدم على شراء هاتف آيفون الجديد Xs , فلربما يكون هاتف آبل XR القادم هو الخيار الأفضل لك .

ستوفر "أبل" جهازها الجديد "آيفون XR" في المحال التجارية ابتداء من 26 أكتوبر الحالي.

وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن خبراء التقنية يرون أن هاتف "أبل" الجديد سيكون أفضل من هاتفي "آيفون XS" و"آيفون XS ماكس"، اللذين طرحا في 21 من سبتمبر الماضي في العديد من الجوانب.

وفر نقودك

وتكمن الميزة الأبرز لجهاز آيفون الجديد والذي يوصف بالـ"رخيص"، في سعره المناسب فهو أرخص من الهاتفين الأخيرين بقرابة 250 دولارا، إذ يصل ثمنه إلى 749 دولارا.

ألوان أكثر ..

وكذلك يوضح الخبراء أن ثمة فارقا مهما في الألوان، فالهاتفان اللذان أعلنا في سبتمبر متاحان بثلاثة ألوان فقط (فضي ورمادي وذهبي)، بينما سيتوفر الهاتف الجديد بستة ألوان هي (أصفر، أبيض، كورالي، أحمر، أزرق، وأسود).

شاشة أعرض ..

ومن مزايا هاتف "آيفون" المرتقب، أن شاشته ستكون أوسع من شاشة "آيفون XS"، إذ يبلغ حجم الشاشة وهي من نوع "إل سي دي"، 6.1 إنشات، لكن هذه الشاشة أصغر من نظيرتها في "آيفون XS ماكس" التي تناهز 6.5 إنشات.

لا فارق كبير بدقة الكاميرا

ومن ناحية أخرى، يضم هاتف "آيفون XR" عدسة كاميرا أمامية مماثلة لما هو موجود في "آيفون XS"، أما الكاميرا الخلفية فأقل جودة لكنها تكاد تكون متطابقة.



وإذا كنت تخشى أن يكون الهاتف المرتقب بطيئا بالمقارنة مع الجهازين المطروحين في سبتمبر، فعليك أن تطمئن، لأن هواتف أبل الثلاثة في 2018 مزودة جميعا بشريحة "بيونيك إي 12" السريعة، بمعالج سداسي النوى، وبالتالي فإنك ستحظى باستخدام سلس.

بطارية أقوى

ويتميز الجهاز القادم بعمر البطارية، التي تستطيع الصمود لمدة أطول، تتراوح ما بين 15.5 إلى 16.5 ساعات في الشحنة الواحدة، بينما يصل هذا الرقم في "XS" إلى ما يتراوح بين 12.5 إلى 13.5 ساعات، في حين أنه لا يزيد عن 14.5 ساعات في هاتف XS ماكس.

فضلا عن ذلك، يتيح "آيفون XR" خاصية استخدام شريحتين للاتصال. وبالرغم من الفرق في الأسعار، فإن الأجهزة جميعها تعمل بنظام التشغيل "إي أو إس 12"، وتدمج جميعها الحد نفسه من الأمان الرقمي

مصدر الصور : apple co

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