وأخيراً.. تطبيق ذكي سيخلصك من "بق" الفراش نهائياً!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادةً ما يحتوي الفراش على البق والحشرات الصغيرة التي تؤدي إلى الحكّة. ولذلك، فإنّه من المستحسن غسل الفراش وتهوئته باستمرار.

ومع ذلك، فإنّ هناك تطبيقاً جديداً هو الاول من نوعه يمكنّك من التخلص من هذه الحشرات بشكلٍ سريع، وقد ابتكره باحث من جامعة ولاية أوهاية الأمريكية.

وفي التفاصيل بحسب وكالة "أسوتشيتد برس"، فإنّ "التطبيق الجديد يسمى bed bug field guide، وقد تمّ إنشاؤه بواسطة منحة من وكالة حماية البيئة الأمريكية، ليقدم إجابات ومعلومات حول ما يجب فعله للتخلص من الحشرات، وهو متوفر على هواتف آندرويد وآيفون".

وفي هذا الصدد، فقد أكدّت سوزان جونز، أخصائية في علم الحشرات في ولاية أوهايو، إن "التطبيق ضروري لأن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول هذه الحشرات"، لافتةً إلى أنها "كانت تدرس بق الفراش لمدة 10 سنوات"، وقالت: "إذا كنتم لا تعلمون أي شيء عن هذه الحشرة، إذا فاعتبر نفسك أنك ستكون تحت رحمتها".

وأوضحت جونز إن "البق يمكن أن يسبب الذعر الفوري، ولكن هناك قلة من الناس يعرفون حقيقة كيفية اكتشافها أو كيف يتصرفون بشكل صحيح اتجاهها للتخلص منها"، مشيرة إلى أن "هناك طرقاً صحيحة وخاطئة للتخلص من حشرات البق".

ولفتت الأخصائية إلى أن "معظم المواد الكيميائية التي يتم شراؤها من المتاجر ويتم الإعلان عنها كطرق للقضاء على بق الفراش لا تأتي بنتيجة فعالة في الواقع، ولكن ذلك التطبيق يشرح للمبتدئين كافة الطرق للتخلص منها بشكل احترافي".

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