منظمة تدرج أبل وأمازون ويوتيوب على قائمة منتهكي الخصوصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت منظمة "نويب" غير الربحية في النمسا شكوى ضد ثماني شركات تكنولوجيا، من بينها أبل وأمازون، قائلة إن هذه الشركات لا تلتزم بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وشمل التحرك، الذي اتخذته المنظمة برئاسة الناشط المعني بالخصوصية، ماكس شريمس، أيضاً نتفليكس وسبوتيفاي ويوتيوب بعدما اختبرتهم من خلال طلب بيانات خاصة بحوزة تلك الشركات عن مستخدمين، على ما أوردت وكالة "رويترز" السبت.

وقالت نويب في بيان "لم تلتزم أي خدمة من الخدمات".

ويُعطي النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، الذي جرى تطبيقه في مايو، المستخدمين الحق في الوصول إلى بياناتهم ومعلومات عن المصادر ومتلقي البيانات.

ويجب أن تحصل الشبكات الاجتماعية على موافقة الأوروبيين في كل مرة تريد فيها استخدام بياناتهم بأشكال جديدة، بما في ذلك في خدمات الإعلانات التي تستهدف فئات بعينها.

وفي رد على الشكوى، قالت أمازون إنها استحدثت صفحة "مساعدة بشأن الخصوصية" تُظهر للزبائن كيف يمكنهم إدارة معلوماتهم على كافة المنصات.

وأضافت "نحن نحقق الالتزام فيما يتعلق بأي طلب من منصة بيانات للسماح لها بالوصل إلى البيانات التي تديرها أمازون".

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