آبل تعترف أن هناك أعطال فنية في منتجاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - وكالات

صرحت شركة أبل "السبت" أنه توصلت الى رصد مشكلات في بعض هواتفها التي تحمل طراز أيفون 10 بالإضافة الى الحواسيب المحمولة "ماك بوك برو" وأضافت أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجاناً.

وتكمن المشاكل وفقاً لتصريحات الشركة أن شاشات عرض هاتف أيفون الذي طرح في 2017 تعاني من بعض مشكلات اللمس بسبب عطل فني مصرحة أنها ستصلح هذه الأعطال بشكل مجاني.

وبالنسبة للحاسوب المحمول الذي يحمل طراز " ماك بوك برو" بشاشة قياس 13 بوصة ، فهناك مشكلة في أقراص التخزين التي اسفر عنها فقدان البيانات مشيرة الى انها ستقوم بإصلاح الأقراص التي بها مشكلات مجاناً

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني أن عددا محدودا فقط من أجهزة الحاسوب المحمول من هذا الطراز سعة تخزين 128 و256 غيغابايت، التي جرى بيعها في الفترة، بين يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.

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