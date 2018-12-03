مزايا رائعة متوقعة في سماعات "أبل" القادمة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تخطط شركة أبل الأمريكية لإطلاق إصدار جديد من سماعات "AirPods"، سيتوفر في الأسواق بحلول عام 2020.

وتشير تقارير إلى أن آبل "تحدّث طرازاً من السماعات بميزة الشحن اللاسلكي سيتوفر في الربع الأول من العام القادم، بينما ستجري عملية إعادة تصميم شاملة.

وأضاف تقنيون، أن الترقية الخاصة بالسماعات قد تطال المكونات الصلبة بحيث تكون قادرة على تحمّل درجات حرارة أعلى، فضلا عن قدرات تقنية بلوتوث اللاسلكية.

وكانت شائعات سابقة قد تحدثت عن أن السماعات المرتقبة ستأتي بميزة حجب الضوضاء، وستكون مقاومة للماء، ومتكاملة مع "سيري".

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