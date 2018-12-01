إنستغرام يتوقف عن العمل للمرة الثانية خلال شهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أبلغَ الكثيرُ من مستخدمي تطبيق إنستغرام عن مشاكل في الوصولِ إلى حساباتهم , حيث توقف التطبيق عن العملِ لدى عدد كبير من الأشخاص حول العالم. شركة فيسبوك المالكة لإنستغرام لم تعلق حتى الان على الأمر ، وهذا التوقفُ هو الثاني الثاني لإنستغرام عن العمل خلال هذا الشهر، حيث سبق وعانى العديد من مستخدمي موقعي إنستغرام وفيسبوك من صعوبة الوصول إلى حساباتهم , منذ أكثر من أسبوع في بعض الدول.

وقد أعلنت وقتها شركة فيسبوك أنها على علم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى عائلة تطبيقات فيسبوك، وأنها تسعى لحل المشكلة بسرعة، ولم تعلن عن السبب وراء ذلك حتى الآن. و يواجه العديد من مستخدمي انستغرام مشكلة تسجيل خروج إجباري من الحساب، ومنهم من يواجه ظهور رسالة خطأ مع عدم القدرة على الدخول للحساب.

وفي البداية اشتكى بعض المستخدمين من مشاكل مع تطبيق إنستغرام على هواتفهم في حين تعمل نسخة الويب بشكل جيد، وسرعان ما ظهرت نفس المشاكل مع نسخة الويب. وأظهر موقع Down Detector – وهو أحد المواقع التي تعمل على تتبع أداء مواقع الويب أن إنستغرام يواجه مشكلات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفي معظم أنحاء أوروبا الغربية.

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