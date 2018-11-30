إنستغرام يقدم تجربة مميزة "لضعاف البصر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منصة إنستغرام Instagram قامت بتجربة مزايا جديدة ببعض الحسابات، تمهيداً لإتاحتها بجميع الحسابات قريباً لتسهيل استخدام التطبيق لضعاف البصر. التطبيق سيحتوي على ميزةِ قراءةِ وصفِ الصور والتي ستعمل على تمكين ما يصل إلى 285 مليون شخص في العالم يعانون من إعاقات بصرية , من الوصول إلى الصور المنشورة على التطبيق، من خلال أوصافٍ صوتية لتعريفهم بمحتوى الصور الفوتوغرافية.

كما تم الإعلان أيضاً عن ميزة أخرى وهي القدرة على إضافة نص بديل للصور، في محاولة لجعل المنصة أكثر سهولة في الاستخدام، حسبما جاء في منشور منصة إنستغرام عبر مدونتها للإعلان عن الميزات الجديدة. وتعتمد متصفحات الويب عادةً على نص بديل alternative text مضمن في صفحات الويب لتوفير معلومات وصفية لشاشات القراء المخصصة لضعاف البصر، وتقوم منصة إنستغرام الآن بإتاحة هذه الميزة التي يتم بواسطتها إنشاء مثل هذه الأوصاف تلقائياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، للتعرف على الكائنات الموجودة في الصور، وتقديم وصف مرئي للصور للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أثناء التمرير خلال خلاصة الأخبار الخاصة بهم.

اقرأ المزيد:

تويتر توقف حساب انتحل شخصية بوتين