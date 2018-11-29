تويتر توقف حساب انتحل شخصية بوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت شركة تويتر بإيقاف حساب ينتحل شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منصات التواصل الاجتماعي الخاص بها, وذلك بناءاً على تقرير نشرته الشركة من مسؤولين روس. وقال متحدث باسم تويتر إن الحساب الموقوف لا يخص بوتن.

وبحسب صور أرشيفية من الحساب، فقد أنشئ في نوفمبر 2012، وكان يضم حوالى مليون متابع , وينشر بصورة أساسية روابط حكومية رسمية لمشاركات عامة لبوتن. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الكرملين، وفق ما ذكرت رويترز

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