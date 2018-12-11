بشاشة مميزة تغطي كامل واجهته.. تعرفوا إلى Galaxy A8s

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "سامسونغ" العالمية عن هاتفها الذكي الجديد "Galaxy A8s" الذي يتميز بشاشة تغطي كامل الواجهة، باستثناء الكاميرا الأمامية التي جاءت ضمنها في الزاوية العليا اليمنى، إلى جانب التخلي عن منفذ سماعة الصوت.

ويعتبر هذا الهاتف من "سامسونغ" هو الأول الذي يقدّم هذه الميزة، في حين أنه ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة. وأطلق "سامسونغ" على الشاشة اسم Infinity-O بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9.

ويعمل "Galaxy A8s" على نظام أندرويد 8.1 أوريو، ويتضمن معالجاً ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 710، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت.

ويمتاز هاتف سامسونغ الجديد، إلى جانب كون الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة، بكاميرته الخلفية الثلاثية، والتي تأتي بدقة 24 ميغابكسل + 5 ميغابكسل + 10 ميغابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 24 ميغابكسل.

ومن المقرّر أن تطلق الشركة الهاتف الجديد في 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما لم يتم الإفصاح عن سعره حالياً.

مصدر الصورة: تويتر - arabhardaware

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