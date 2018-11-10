سارع الى حفظ صورك وفيديوهاتك قبل تحديث واتساب الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف موقع "تشيب" الألماني أن التحديث الجديد لتطبيق واتساب المقرر في 12 نوفمبر الجاري قد يعمل على حذف ملفات الدردشة والصور والفيديوهات القديمة بأجهزة أندرويد. اخزن ملفات النسخ الاحتياطي قبل ذلك التاريخ لعدم فقدانها. وفقا لموقع "DW" عربي.

النسخ الاحتياطية لتطبيق المحادثة واتساب لن تُحتسب مستقبلاً من مساحة الخزن المحدودة المتوفرة على غوغل درايف. وحتى الوقت الراهن تأخذ النسخ الاحتياطي من تطبيق الدردشة الذي بات يستخدمه قرابة 1.5 مليار شخص في مختلف أرجاء العالم، حيزاً من مساحة الخزن المحددة على غوغل درايف والتي تبلغ 15 غيغابايت لك حساب مسجل في غوغل مجاناً. لكن الاستخدام المتكرر لواتساب يزيد من حجم هذه النسخ الاحتياطية بسرعة كبيرة إلى الكثير من الغيغابايت، خصوصاً إذا كان المستخدم ينشط في تبادل الصور والفيديوهات.

وتأتي إمكانية عد شغل النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب لحيز الخزن على غوغل درايف نتيجة تعاون مشترك بين واتساب وشركة غوغل العملاقة. ومن المقرر أن يصبح هذا التحديث نافذاً في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. الأمر الذي سيتيح مساحة خزن إضافية لملفات مستخدمي الهواتف النقالة.

لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ أشار موقع "تشيب" الألماني لتقنيات البرامج والتطبيقات إلى أنه يتعين على مستخدمي واتساب في أجهزة أندرويد التحقق من ملفات النسخ الاحتياطي قبل 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وإلا فإنهم قد يتعرضون لفقدان البيانات. ويكشف الموقع أن النسخ الاحتياطية التي لم تُحدث منذ أكثر من عام سيتم حذفها من سيرفرات غوغل تلقائياً.

ومن أجل تجنب فقدانها ينصح الخبراء في الموقع الألماني إجراء عملية النسخ الاحتياطي يدوياً وتحميلها على حساب غوغل درايف قبل الموعد المذكور، حتى يتم تحديث ملفات النسخ الاحتياطي الموجودة، وحتى يتم حمايتها من الحذف التلقائي المقرر. وبذلك سيتمكن للمستخدمين الحفاظ على ملفات المحادثات القديمة والصور والفيديوهات.

أما طريقة الحفظ اليدوي فهي بسيطة: لتحميل نسخة من ملفات النسخ الاحتياطي من تطبيق واتساب على خدمة غوغل درايف يتعين عليك أولاً فتح إعدادات واتساب. اذهب إلى بند الدردشة، ثم حدد بند نسخ احتياطي للدردشة. كما يمكنك هنا أيضاً تحديد ما إذا كان من الضروري أيضاً إجراء نسخ احتياطي لملفات الفيديو هي الأخرى. ومن خلال بند النسخ الاحتياطي Backup يمكنك إنشاء ملفات النسخ الاحتياطي وتحميلها على خدمة غوغل درايف.

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