خبر مزعج جداً لمستخدمي "واتسآب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن القيمون على تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري نيتهم تحديثه، بحيث سيكون على المستخدمين مشاهدة المزيد من الإعلانات عبره.

وأشار خبير شركة "وتسآب" المملوكة من "فيسبوك" كريس دانييلز، إلى أن "هذا التحديث سيمنح الشركة من فرصة الحصول على رسوم لقاء الخدمة، كما سيتيح للشركات إيصال الإعلانات للمستخدمين عبر تطبيق وتسآب".

وبحسب ما نقل موقع "واتسون" الألماني، أمس الخميس، فإنّ دانييلز أوضع أنّ "وتساب ستتقاضى من الشركات رسوماً للتواصل مع المستخدمين، بحيث سيكون بالإمكان العثور على خدمات العملاء عبر التطبيق وإرسال سؤال أو شكوى".

بدوره، لفت موقع "تي أونلاين" إلى أن "التحديث سيتضمن أيضاً خاصية ما تزال في طور التجربة، وستتيح للمستخدمين المزيد من الخصوصية حتى في غرف الدردشة الجماعية الخاصة". وبذلك، سيتكمن المستخدمون من إرسال رسائل خاصة إلى أشخاص محددين داخل مجموعات الدردشة التي يوجد فيها أكثر من شخص، من دون أن يراها الآخرون.

وعلى المستخدم الذي يريد إرسال هذا النوع من الرسائل، والتي يراد لها أن تصل بسرية تامة لشخص بعينه، أن يعمل على إخفائها عن الآخرين، وذلك من خلال تحديد خيار "جواب خاص" في قائمة الدردشة.

وتوزاياً، فقد لفتت مواقع تكنولوجية متخصصة إلى أنّ "الإعلانات سوف تظهر ضمن قسم القصص (Stories) في التطبيق، حيث سيتسنّى للشركات نشر إعلاناتها على الرغم من عدم وضوح كيفية ظهور تصميم هذه الإعلانات".

مصدر الصورة: affaritaliani.it

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