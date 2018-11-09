الصين ستغير الطقس وتتحكم بالأمطار عبر مشروع طموح (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

تعمل الصين على ابتكار نظام لتعديل الطقس، يهدف إلى تحويل بخار الماء المتكون في السماء إلى أمطار وتوجيهها إلى المناطق الأكثر جفافًا في البلاد.

ويُعرف الابتكار باسم “مشروع تيانهي”، والذي يعني “نهر السماء”، ووفقًا للخبراء سيتمكن المشروع من نقل بخار الماء الوفير من الجزء الغربي الرطب في البلاد إلى الشمال القاحل، وذلك عبر ممر جوي.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أن المشروع يتألف من 6 أقمار اصطناعية يعمل على تطويرها خبراء من أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.

ومن المقرر إطلاق المشروع مطلع عام 2020.

وبحلول عام 2022، ستعمل جميع الأقمار الاصطناعية الستة، من خلال زيارة منطقة “سانجيانغيوان” في مقاطعة “تشينغهاي” شمالي غرب الصين كل ساعة لدعم نقل بخار الماء.

وأوضح الخبراء أن منطقة “سانجيانغيوان” تحتوي على منابع 3 أنهار كبيرة في آسيا، وهي: النهر الأصفر، ونهر اليانغتسي، ونهر الميكونغ.

وحدد العالم الصيني وانغ قوانغ تشيان وفريقه، قنوات بخار الماء المحتملة، من غرب وشرق المحيط الهندي، إضافة إلى هضبة يونان قويتشو وآسيا الوسطى.

يذكر أن منطقة شمال الصين تعاني من جفاف متكرر، بينما تواجه المنطقة الجنوبية من الفيضانات.

ووفقًا لـ”وانغ”، يمكن للمشروع تحويل 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا عبر المناطق المختارة، وذلك للتخفيف من نقص المياه في حوض النهر الأصفر والأنهار الداخلية الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، كشف الخبراء أن “مشروع تيانهي” مجهز بعدة أجهزة، مثل مقياس للموجات الصغرى ورادار لقياس هطول الأمطار وكاشف لمياه السحاب، وجهاز آخر لقياس الرطوبة.

كما أن الأقمار الاصطناعية الستة ستساعدها صواريخ مزودة بنظام “الاستمطار” لتكثيف الغيوم ولتمكن المشروع من أداء مهمته بنجاح.

مصدر الصور : دايلي ميل

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