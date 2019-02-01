تعرفوا إلى 10 لاعبين احترفوا مهناً أخرى قبل كرة القدم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما أن لا أحد يولد وفي فمه ملعقة ذهب، لا يولد جميع نجوم كرة القدم وعلى قدمهم كرة. فبينما هناك لاعبو كرة القدم بدأوا مسيرتهم الاحترافية بعد تخرجهم من قطاعات الشباب في الأندية المختلفة، إلا أن البعض الآخر احترفوا مهناً أخرى قبل ممارسة اللعبة الشهيرة، ونستعرض معكم أبرز 10 منهم:

1- ريكي لامبارت

(Valioliiga)

لاعب ليفربول السابق عمل سابقًا في مصنع للشمندر ليستطيع الإنفاق على نفسه.

2- بيتر شمايكل

(PollyTelly)

عمل الحارس الأسطوري لمانشستر يونايتد في مجال التنظيف والمنسوجات وأخيرًا مديرًا للمبيعات في الصندوق العالمي للطبيعة.

3- جيمي فاردي

(Wikiwand)

نجم ليستر سيتي وبطل البريميرليج عمل سابقًا في مصنع لتصنيع الجبيرة الطبية من ألياف الكربون.

4- ميروسلاف كلوزه

(Wikirank)

الهداف التاريخي لكأس العالم بدأ حياته كنجار.

5-ستوارت بيرس

(mundialistasymitos)

نجم نوتنجهام فورست خلال فترة بريان كلوف الذهبية بدأ حياته العملية كعامل كهرباء.

6- تشارلي أوستن

(Vtwctr)

مهاجم ساوثامبتون بدأ مسيرته المهنية كعامل بناء قبل أن يحترف مجال كرة القدم.

7- شاكا هيسلوب

(danviet)

حارس مرمى ترينداد وتوباجو بدأ حياته المهنية في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وقد كان ضمن مشروع لهم في جزر الكاريبي.

8- خوليو كروز

(كورة)

عمل نجم الإنتر السابق في حديقة بانفيلد قبل أن يتحول للاعب في الفريق وتنطلق مسيرته من هناك.

9- إيان دويي

(Tv3)

نجم منتخب إيرلندا كان يعمل مهندسًا في شركة تصنيع الطائرات البريطانية "بريتيش إيروسبيس".

10- كريس وادل

(ImgCop)

نجم توتنهام ومارسيليا عمل قبل كرة القدم في صناعة التوابل الخاصة بالسجق.



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